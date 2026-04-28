Más de 820 personas lograron trabajo en Pontevedra en 2025 gracias al plan de empleo de Cruz Roja

Con motivo del Día Internacional de las Personas Trabajadoras, Cruz Roja hace balance de su área de empleo y destaca que "en un contexto donde aún persisten profundas desigualdades estructurales que penalizan el acceso a un mercado laboral estable y de calidad, la organización despliega respuestas integrales basadas en los derechos, la igualdad de oportunidades y el trato equitativo". Así, durante 2025, Cruz Roja ha atendido a más de 280.000 personas en España, ofreciendo 983.097 respuestas de información, orientación, activación, acompañamiento y seguimiento.

En la provincia de Pontevedra, Cruz Roja ha atendido en el último año a 1.211 personas (873 mujeres y 339 hombres). Gracias a este trabajo, 823 personas accedieron a un empleo a lo largo de 2025 en la provincia, situando la tasa media de inserción en el 67% en Pontevedra, "reflejo de la eficacia del modelo de acompañamiento desarrollado por Cruz Roja".

Subraya que "el impacto del modelo se apoya también en una sólida red empresarial, con la colaboración de 565 empresas de todos los tamaños y sectores de la provincia". En la comarca de Pontevedra, han participado en el plan de empleo 452 personas (321 mujeres y 132 hombres), de las que 305 lograron un trabajo. Las alianzas con empresas suman 224 en la comarca.

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En este marco, la actuación del área de empleo se ha desplegado a través de procesos de orientación, acompañamiento al empleo y programas de inserción laboral de carácter integral dirigidos a personas con mayores dificultades, que alcanzaron a 54.601 personas, con una participación femenina superior a las 35.000 mujeres. Por tramos de edad, estas iniciativas han beneficiado a más de 18.500 personas jóvenes (9.500 mujeres) y a más de 18.000 personas mayores de 45 años (13.000 mujeres).