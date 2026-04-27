Unanimidad en Pontevedra para reformar la PO-224

El pleno municipal aprobó este lunes, sin el acuerdo del BNG, la puesta en marcha de un plan de reforma integral del Teatro Principal, a iniciativa del PP tras el desplome de parte del falso techo de hace una semana.

También se dio luz verde, con los votos de BNG y PSOE a la iniciativa socialista para crear salas de estudios, así como a la petición del PP de que el gobierno local cumpla las mociones aprobadas en el pleno. Fue por unanimidad pese a que ocho de cada diez de estas iniciativas no han sido ejecutadas todavía.

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Esa misma unanimidad se extendió a la petición socialista para que la Xunta reforme la PO-224 entre Bora con San Amaro (Barro) para servir de circunvalación por el norte y a propuesta del PP de impulsar un plan de mantenimiento y accesibilidad de los cementerios municipales.