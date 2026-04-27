Resuelven meses de robos de gasóleo en maquinaria en Sanxenxo con tres identificados
Los tres implicados, vecinos de Marín, alegaron que carecen de recursos económicos para repostar hasta cobrar el próximo salario
N. D.
La Policía Local de Sanxenxo detuvo la madrugada del pasado viernes a dos hombres e identificó a un tercero por el robo de gasóleo en la maquinaria de las obras que se están realizando en el Alto de A Granxa en Dorrón. Los arrestados, vecinos de Marín, una vez que se percataron de la presencia policial en la zona, huyeron del lugar a pie en dirección hacia Pontevedra. Poco después fueron interceptados dos e identificado un tercero.
La actuación permite, en principio, resolver varios casos de robos similares en maquinaria, ya que se enmarca en una larga investigación que llevaron a cabo, en colaboración la Policía Local y la Guardia Civil. De hecho, no se descarta que los detenidos puedan estar relacionados con otros cometidos con anterioridad con el mismo modus operandi.
En la operación del viernes, una vez que los agentes preguntaron a los individuos que hacían en el lugar de los hechos, uno de ellos reconoció que se apoderaban del combustible, según explican fuentes municipales, que añaden que alegó que carecía de recursos económicos para repostar el combustible hasta la percepción de su próximo salario, la semana siguiente.
Posteriormente, tras una revisión ocular del espacio, se pudo observar que el vallado perimetral de la obra se encontraba abierto y que los tapones de combustible de dos de las máquinas habían sido forzados. También se procedió al precinto e inmovilización del vehículo con el que se desplazaron a Sanxenxo, que quedó a disposición judicial.
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