El Puerto de Marín refuerza sus relaciones con empresarios atuneros de Ecuador

El presidente de la Autoridad Portuaria, José Benito Suárez Costa, ha recibido este lunes a empresarios atuneros de Ecuador encabezados por Andrés Cuka, presidente de la Cámara Ecuatoriana de Industrias Procesadoras Atuneras (Ceipa). El atún es una de las mercancías que recibe el Puerto de Marín dentro de su capítulo de pesca congelada, para el que es un importante centro logístico de recepción, almacenamiento y procesado.

La mayoría de las industrias procesadoras de atún en Ecuador se encuentran en la Provincia de Manabí, Guayas y Santa Elena, donde se procesa este producto, una de las especies más demandadas por los mercados mundiales. Los empresarios atuneros de Ecuador crearon Ceipa en 2002 con la finalidad de darle un carácter más internacional a las actividades relacionadas con el procesamiento del atún y agrupa a una docena de empresas que conforman la cadena de valor del atún.

Suárez Costa les explicó las ventajas competitivas para este tipo de productos en el Puerto de Marín donde existen empresas altamente especializadas en su transporte, procesado y comercialización.

Noticias relacionadas

Los representantes de Ceipa estuvieron acompañados por directivos de la empresa Edisa y completaron la visita en empresas de congelado portuarias como Cabomar o Protea para comprobar el funcionamiento del sistema Libra, un completo software de gestión digital para mejorar la conectividad de los procesos y la trazabilidad de los servicios relacionados con la actividad pesquera.