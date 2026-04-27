Pillado en un control en Barro con cocaína escondida en la zona de los genitales

La Guardia Civil de Pontevedra ha informado este lunes de que en la tarde del pasado miércoles 22 de abril, durante un dispositivo operativo preventivo de Seguridad Ciudadana en la vía AG41, a la altura de Barro, la patrulla de Caldas de Reis dio el alto a una motocicleta ocupada por un conductor y un pasajero, realizando un registro superficial a ambos, tras darse cuenta que "mostraban cierto nerviosismo".

Una vez identificados a los dos, que tienen domicilio en Vigo, les constan antecedentes policiales. Los agentes proceden entonces a comprobar las pertenencias que llevan en los bolsillos, y uno de ellos intenta ocultar algo, por lo que se le pide que lo entregue y saca un envoltorio plástico de color blanco, con una sustancia, que resulta ser 1 gramo de cocaína.

Cuando se comprueban los enseres del conductor y se procede a realizarle un registro corporal la Guardia Civil nota en sus genitales un bulto de notable importancia, por lo que se utiliza al agente canino, que marca sin ningún género de dudas la posible presencia de sustancias estupefacientes en la zona descrita. Así, el individuo accede a entregar un envoltorio plástico de color blanco que resulta ser cocaína con un peso aproximado de 33,48 gramos, manifestando que la sustancia es de los dos ocupantes del vehículo.

Al conductor se le realiza la prueba de detección de drogas, resultando positivo en cocaína, por lo que proceden también a la inmovilización de la motocicleta.

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Por todo ello se procede a investigar a los dos como supuestos autores de un Delito contra la Salud Pública (tráfico de drogas) realizando las diligencias oportunas.