Los perros guía de la ONCE en Pontevedra reivindican su derecho a entrar en establecimientos de alimentación
La organización dedica cinco millones de cupones al Día Internacional del Perro Guía bajo el lema «Perros guía, sí» para visibilizar la autonomía y seguridad que aportan a las personas ciegas
R.P.
Los perros guía de la ONCE en Pontevedra reclaman su derecho de acceso a establecimientos de alimentación, como fruterías, carnicerías, pescaderías, supermercados, mercados y comercios minoristas. La reivindicación se enmarca en la celebración del Día Internacional del Perro Guía, que tendrá lugar el próximo 29 de abril, y se desarrolla bajo el lema «Perros guía, sí».
En la actualidad, un total de 16 perros guía de la ONCE acompañan a personas ciegas en Pontevedra, facilitándoles autonomía, seguridad y libertad en sus desplazamientos diarios. Estos animales se convierten en los ojos de quienes no pueden ver y permiten a sus usuarios realizar actividades cotidianas en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía.
La ONCE recuerda que las leyes autonómicas y la vigente Ley de Bienestar Animal reconocen el derecho de las personas usuarias de perro guía a acceder a lugares públicos o de uso público, incluidos los establecimientos de venta de alimentos. Sin embargo, este derecho sigue siendo desconocido en ocasiones y puede generar problemas cuando una persona ciega intenta entrar en un comercio acompañada de su perro guía.
La Fundación ONCE del Perro Guía subraya que el acceso de estos animales no puede suponer ningún gasto adicional ni estar limitado por cupos relacionados con la presencia de otros animales de compañía. Por ello, pide la colaboración de la ciudadanía para difundir este derecho y favorecer que las personas ciegas puedan acceder, permanecer y realizar sus compras como cualquier otra persona.
Además de los comercios de alimentación, los perros guía tienen reconocido el acceso a establecimientos de restauración, medios de transporte —como autobuses, taxis, VTC, metro, trenes, barcos o aviones—, espectáculos, centros educativos, sanitarios, deportivos y religiosos, entre otros espacios.
Los únicos lugares a los que no pueden acceder son zonas muy concretas, como áreas de manipulación de alimentos, quirófanos o salas de curas, atracciones de feria o parques de atracciones, así como el agua de piscinas que no estén destinadas a perros.
Con motivo de esta jornada, la ONCE pondrá en circulación cinco millones de cupones dedicados al Día Internacional del Perro Guía. El cupón llevará el lema «Perros guía, sí» y estará ilustrado con una imagen de una persona ciega en una frutería acompañada por su perro guía.
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