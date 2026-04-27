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Actividad sindical

Nueva jornada de huelga del comercio del textil y el calzado en Pontevedra

La CIG y UGT convocaron a una manifestación que recorrió el centro de la ciudad

Los manifestantes a su paso por la calle Benito Corbal.

Los manifestantes a su paso por la calle Benito Corbal. / RAFA VAZQUEZ

A.L.

Pontevedra

Una nueva jornada de huelga en el comercio textil y del calzado, coincidiendo con la reunión de la mesa del convenio estatal de ARTE, sacó a la calle este lunes a las trabajadoras.

En Pontevedra, la CIG y UGT convocaron una manifestación que partió a mediodía de la calle Loureiro Crespo, para defender los derechos laborales y la negociación colectiva de ámbito provincial. Los asistentes portaron carteles en clara alusión a Inditex. La protesta reivindicativa tuvo lugar, simultáneamente, en las siete grandes ciudades gallegas.

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