Multados quince conductores de media cada semana en Pontevedra al carecer de ITV, seguro o carné

Apenas el 4% de los 45.000 turismos que circulan por Pontevedra carece de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), solo 1.600, parece que aún es muy habitual que aquellos conductores que no tienen este documento en vigor utilizan el coche. Así se deduce del balance de 2025 de la Policía Local en materia de infracciones administrativas en la ciudad. Carecer de ITV supuso el pasado año un total de 511 multas.

Pero no tener el vehículo asegurado o estar al volante sin el permiso necesario también son incumplimientos frecuentes, con 165 y más de 90 sanciones respectivamente el pasado año y solo en el casco urbano, ámbito de actuación de los agentes en materia de tráfico.

Estas tres infracciones suman unos 770 casos a lo largo de los doce meses, lo que se traduce en que cada semana 15 conductores son multados en la ciudad al carecer de ITV, seguro o carné.

A estas infracciones se deben sumar otras de carácter administrativo como circular sin las luces encendidas cuando es obligatorio, exceder el ruido del escape, utilizar permisos de conducir no válidos o extranjeros no habilitados en España o carecer de algún documento complementario del coche. En total, la Policía Local impuso 1.011 sanciones en todo el año relacionadas con este tipo de incumplimientos, cuya competencia sancionadora corresponde a la Dirección General de Tráfico (DGT). Estas sanciones, que son identificadas por la Policía Local, son remitidas a la DGT para su tramitación.

La mayor parte, un total de 691, se debieron a problemas con el estado de los vehículos o con su documentación. La infracción más repetida, con gran diferencia, fue circular sin tener la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor, lo que supuso 511 multas. Otro de los incumplimientos más comunes fue el del seguro obligatorio, ya que los agentes denunciaron a 165 personas por ponerse al volante sin tener la póliza vigente.

En lo que respecta a los carnés de conducir, el incumplimiento más habitual fue circular con el documento ya caducado, registrándose 76 casos. Además, se multó a doce personas por utilizar permisos extranjeros que no son válidos para su cambio en España. A ellos se unen otros casos por incumplir algún requisito administrativo o legal que inhabilita al conductor para ponerse el volante,

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Además, la labor de los agentes en las calles de la ciudad también detectó conductas muy peligrosas para la seguridad. El balance anual recoge tres multas a personas que conducían tras consumir drogas y otras dos a conductores que iban de noche con el coches, sin llevar las luces obligatorias encendidas. El listado de infracciones se completa con una multa por circular haciendo demasiado ruido con el escape libre, otra por llevar una matrícula ilegible o estropeada y una última por ignorar las indicaciones de los agentes que estaban regulando el tráfico. También hubo al menos tres denuncias por no tener superado el curso de recuperación de los puntos de carné y 42 por anomalías en los elementos de seguridad del vehículo.