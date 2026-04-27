Marín abre este domingo La Vuelta Femenina

Marín se prepara para acoger este domingo, 3 de mayo, la salida de la etapa inaugural de La Vuelta Femenina, una cita que situará al municipio en el centro del ciclismo internacional y que llevará al pelotón hasta Salvaterra de Miño tras un recorrido de 113 kilómetros por la provincia de Pontevedra. La prueba, que será retransmitida en directo en más de 170 países, supone el regreso de una carrera de La Vuelta a las Rías Baixas por tercer año consecutivo y refuerza la apuesta institucional por el deporte, el turismo y la igualdad.

La etapa partirá de Marín y atravesará los cuatro municipios de O Morrazo antes de dirigirse hacia el interior de la provincia, con paso por enclaves como el castillo de Soutomaior y la comarca de O Condado, para finalizar a orillas del Miño, en Salvaterra. El presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López, destacó que la provincia es «amiga de La Vuelta, del ciclismo y del turismo deportivo» y subrayó que la llegada de la ronda femenina supone «el colofón» tras haber acogido etapas de la carrera masculina en 2024 y 2025.

El Concello de Marín ultima un dispositivo especial de movilidad y seguridad para garantizar el desarrollo de la jornada. Desde el sábado comenzarán los trabajos logísticos y no estará disponible el aparcamiento público de la Praza de España, por lo que se habilitará una zona alternativa en el interior del puerto. El domingo, la circulación quedará limitada en el entorno de la salida y podrán producirse cortes puntuales entre las 10:50 y las 11:45 horas en calles como Almuíña, Real, Sol, Concepción Arenal, Jaime Janer, Recamán, Ezequiel Massoni, José Trasande, la Avenida de Ourense y la PO-313 hacia Bueu.

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La alcaldesa, María Ramallo, animó a la ciudadanía a participar en una jornada que combinará deporte de élite, promoción turística y dinamización económica.