Consello de la Xunta
En marcha la licitación de 54 viviendas públicas más en Valdecorvos, en Pontevedra
El presupuesto inicial de las obras es de 10,7 millones en un solar cedido por el Concello
El Gobierno gallego licitará las obras de construcción de 54 nuevas viviendas de promoción pública en Pontevedra, según autorizó este lunes el Consello da Xunta. Las viviendas se construirán en la parcela 19, urbanizada por la Xunta en Valdecorvos, y serán financiadas exclusivamente con fondos propios.
La parcela fue cedida gratuitamente por el Concello. La obra de construcción será licitada por un total de 10.686.378,97 euros, a los que hay que sumar cerca de 350.000 euros de redacción del proyecto y dirección de obra, y los costes de otros trabajos técnicos.
El inmueble contará con un total de 24 viviendas de dos dormitorios (de las que tres estarán adaptadas para su uso por personas con movilidad reducida), 24 más de tres dormitorios y 6 de cuatro dormitorios. Todas contarán con trastero y plaza de garaje
En total, la Xunta tiene en Pontevedra, en distintas fases de ejecución, 300 viviendas de promoción pública, incluidas las 54 cuya obra se licitará próximamente y destaca que «continúa dando pasos hacia el cumplimiento del compromiso de duplicar el parque de vivienda pública antes del final de 2028, con 4.000 viviendas en diversas fases de ejecución.
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