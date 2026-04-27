Una gala recauda fondos para frenar la dolencia de Mauri

La sede social del Liceo Casino se sacudió ayer su habitual quietud dominical para transformarse en un refugio de esperanza. Entre aplausos y risas infantiles , la Boa Vila se volcó en «Una Gala para Mauri». La cita buscaba arañarle tiempo al reloj y financiar la investigación vital que lidera la Asociación Española de Enfermos de Alexander. Cada butaca ocupada (a doce euros la entrada repartida en una intensa doble sesión de tarde) se convirtió en un escudo solidario para intentar frenar el avance de esta patología y darle al pequeño Mauro la oportunidad de vivir.

El espectáculo incluyó varias actuaciones. | RAFA VÁZQUEZ

El espectáculo no escatimó en emociones ni en talento sobre las tablas, guiado por la energía de los presentadores Astrid Steinbrüggen y Roberto Lolo. La magia del joven Samuel Moreno y las carcajadas provocadas por el payaso Popín y la monologuista Irene Medín tejieron una atmósfera de ilusión entre el patio de butacas. A ellos se sumó el asombro ante el fuego dominado por Bruxo Cabacín y la calidez acústica del chef Pepe Solla, que desveló su faceta más íntima agarrado a la guitarra. Para quienes no pudieron sumarse físicamente a este abrazo colectivo, la organización mantiene viva la resistencia a través de una ‘Fila 0’, recordando que la urgencia por la cura de Mauri no se apaga cuando se baja el telón.