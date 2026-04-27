La Festa dos Maios de Poio reúne a 17 grupos y rinde homenaje a Canducho

Poio celebra el viernes la Festa dos Maios 2026 con una participación de récord, un total de 16 grupos inscritos. La cita tendrá lugar en la Praza do Mosteiro a partir de las 10.30 horas. El alcalde, Ángel Moldes, que presentó este lunes la fiesta acompañado de la concejala de Cultura y Educación, Natalia Sabarís, y de representantes de los maios, destacó que Poio «puede presumir de contar con la Festa dos Maios más participativa y con mayor calidad de toda la comarca. Es un orgullo que consigamos hacer crecer una tradición con tanto arraigo en nuestro municipio, transmitiendo esta pasión generación tras generación. Los maios continúan siendo una fiesta muy nuestra, muestra de ello es que cada año está despertando mayor interés y con mayor número de participantes».

La Festa dos Maios 2026 servirá también para rendir homenaje a Cándido Vicente Buceta, Canducho, de 77 años y vecino de Albar, por su papel fundamental en la recuperación y continuidad de esta tradición. A finales de los años 70 participó activamente en su revitalización junto a otros vecinos, contribuyendo a mantener viva una celebración que hoy es uno de las señales de identidad del municipio.

Canducho continúa componiendo coplas, en las que apuesta por la sátira y el respeto. Es artífice también de instaurar en Poio el barco tradicional, haciendo homenaje a la tradición marinera del municipio, apela al origen enxebre y agrícola de la fiesta.

En la presentación, Moldes destacó que «en esta fiesta se involucran personas de todo el municipio y, lo más importante, de todas las edades, lo que indica que esta tradición tan importante para Poio continúa muy viva».

Ya por la tarde los maios se trasladarán a Combarro, a las 17.00 horas, para participar en la muestra organizada por el Ateneo Congostra en la Praza da Chousa.

En esta edición participarán grupos como Armadiña, Rockeiriño, Vilariño, Laretas, Fontenla, Mare Podium, Pitufeiro, Isidoro, Pimpín, Ronsel, Maio Maiolo, Pequemaio, Pequecheiro y Boureante, a los que se suman como novedad Chupipandi y Marexeracións.

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En el marco del concurso, el Concello de Poio repartirá cerca de 5.500 euros en premios. Habrá tres en la categoría mejor conjunto (220, 180 y 150 euros, respectivamente), y mejor maio, mejores coplas, mejor corona, y mejor barco gallego tradicional. En estos cuatro grupos los premios serán de 150, 120 y 100 euros, respectivamente. Este año, como novedad, se amplían a cinco los premios en la mejor actuación y, además de los primeros tres clasificados, también se incluirán un cuarto premio (80 euros) y quinto (50 euros). Además, por el mero hecho de participar, cada maio recibirá 200 euros y dos roscones. Durante la deliberación del jurado, se incluye la actuación musical de Vides Novas.