El censo del centro histórico de Pontevedra resiste gracias al empuje de los extranjeros

El casco histórico de Pontevedra mantiene su cifra de población en el último año y la aumenta significativamente en la última década gracias a los extranjeros. Así se desprende de los datos consultados a través del Instituto Galego de Estatística con el padrón continuo del INE. Según las fuentes oficiales, 2025 se cerró con 2.137 vecinos en el corazón de los cimientos de la ciudad capitalina, sumando seis habitantes más respecto al anterior año, 2024.

Que esta cifra se mantenga es una buena noticia, aunque cambia ligeramente la tendencia creciente de los últimos años, según la cual en 2022 había 2.046 vecinos, en 2023 eran 2.076 y en 204 se contaban 2.131.

Más que el análisis interanual es interesante conocer la variación de la últimos diez años. Durante un tiempo en el que la población en esta zona de la ciudad bajaba, finalmente se ha logrado frenar esa caída. De ahí se ve que mientras que en 2015 eran 2.023 las personas que vivían «entre muros», como se conoce a este distrito pontevedrés, el año pasado ya eran 2.137, es decir 114 más, o lo que es lo mismo, un 5,6% al alza.

Hay una ligera predominancia de mujeres en todo este tiempo, ya que eran 1.081 en 2015 (frente a 942 hombres) y el año pasado 1.144 (frente a 993 hombres).

12% de extranjeros

En pleno proceso de regularización extraordinaria de migrantes en España, hay que destacar que son precisamente los extranjeros los que hacen que las cifras demográficas del casco histórico hayan mejorado en la última década. Mientras que solamente aumentaron en 15 los vecinos de nacionalidad española en diez años, los extranjeros sumaron 99 más, un 65%, al pasar de 153 que había en 2015 a 252 en 2025. Los extranjeros ya son casi el 12% del total de la población en esta parte de la ciudad.

Urbanismo y economía

Para entender las cifras hay que recordar las características generales tanto urbanísticas de la zona monumental como de su actividad.

Por ejemplo, muchas de las viviendas son antiguas y necesitan una rehabilitación, lo que reduce la demanda por parte de determinado tipo de vecinos, más exigentes, además de no contar con plaza de garaje.

Asimismo, el hecho de que la hostelería sea el principal timón de la actividad económica del casco histórico también reduce las ganas de los pontevedreses de vivir en esta zona, por los problemas de ruido, por mucho que los alquileres sean más económicos en la mayoría de los casos.

Pero no todo es negativo y hay que destacar las importantes y muy logradas rehabilitaciones de viviendas históricas realizadas en zonas como la de Santa María o el entorno de los viejos edificios del Museo de Pontevedra, por ejemplo en la calle Naranjo. Esto evidencia que hay un interés por conseguir que los cimientos de la Boa Vila sigan bien vivos.

En este punto hay que matizar que muchas de las recuperaciones de edificios enteros han sido realizadas con fines hoteleros, abundando los «hostel» o las viviendas de uso turístico en numerosos puntos de las calles más antiguas de Pontevedra.

Más jóvenes: una media de 47 años

Mientras que hace unos años la edad media de la población de la zona monumental era elevada por vecinos de toda la vida, el envejecimiento de los mismos y la imposibilidad de vivir en inmuebles que carecen de ascensor y las comodidades propias que faciliten la accesibilidad han ido bajando esa cifra.

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Actualmente, según los datos oficiales del padrón, la edad media de los habitantes del casco histórico pontevedrés de poco más de 47 años.