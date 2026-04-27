La AECC realizó 105 entregas de material ortoprotésico en Pontevedra el año pasado

La Asociación Española Contra el Cáncer en Pontevedra realizó durante 2025 en un total de 105 entregas de material ortoprotésico, dentro del servicio gratuito que la entidad pone a disposición de quienes necesitan apoyos específicos durante el proceso de la enfermedad.

Este recurso, cada vez más demandado y valorado por pacientes, familias y profesionales sanitarios, permite que las personas afectadas por cáncer puedan disponer en su domicilio de material esencial para mejorar su autonomía, movilidad, higiene y comodidad. Además, contribuye a reducir la carga física y emocional de las personas cuidadoras.

El servicio de préstamo de material ortoprotésico de la Asociación Española Contra el Cáncer es completamente gratuito y no requiere ser socio o socia de la entidad. Su finalidad es garantizar que ninguna persona quede sin los apoyos que necesita por motivos económicos, sociales o geográficos.

Datos provinciales

Durante 2025, la Asociación realizó 525 préstamos en el conjunto de la provincia, frente a los 420 registrados en 2024, lo que supone un incremento del 25%. En este contexto, la ciudad de Pontevedra concentró 105 entregas, consolidándose como uno de los puntos de atención relevantes dentro de la actividad asistencial de la entidad.

Entre el material prestado se incluyen camas articuladas, grúas, sillas de ruedas, sillas de bañera, andadores, colchones antiescaras, elevadores de WC, sillas de baño y ducha, así como pelucas, pañuelos, prótesis mamarias y sujetadores, entre otros recursos de apoyo.

Uno de los aspectos más valorados por las familias es que la entrega y retirada del material se realiza directamente en el domicilio. Esta atención evita desplazamientos en momentos especialmente delicados y facilita que las personas enfermas puedan permanecer en casa con mayor seguridad, comodidad y dignidad.

La Asociación trabaja, además, en coordinación continua con los equipos de los hospitales de referencia, entre ellos el de Pontevedra, lo que permite ofrecer una respuesta rápida y adaptada a la situación clínica de cada paciente. En muchos casos, las altas hospitalarias dependen de que el domicilio cuente previamente con el material necesario, por lo que este servicio resulta clave para garantizar una transición segura al hogar.

El recurso cuenta con carácter urgente, especialmente en casos de pacientes en situación avanzada o de final de vida. Para ello, la asociación dispone de un equipo especializado formado por tres trabajadoras sociales y un técnico de apoyo, responsables de valorar cada caso, asesorar sobre el material más adecuado y coordinar la entrega y retirada.

Con este servicio, la Asociación Española Contra el Cáncer en Pontevedra mantiene su apuesta por una atención integral, cercana y centrada en las necesidades reales de las personas con cáncer y sus familias.

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Las personas que necesiten información sobre este recurso, o sobre cualquiera de los servicios gratuitos de la entidad, pueden dirigirse a cualquiera de sus sedes o contactar con el teléfono gratuito, disponible las 24 horas, 900 100 036.