La acreditación del Campus Crea, más cerca de hacerse realidad 13 años después de su propuesta

En octubre de 2013 la Universidade de Vigo anunciaba para Pontevedra la denominación de Campus Crea, lo que venía a ser dotarlo de «una especialización que le permita ir más allá de sus singularidades y solidez de titulaciones».

Sin embargo, trece años después, el proceso oficial todavía no se ha finiquitado. Todo lo contrario, aún podría llevar dos años más.

El Campus Crea de Pontevedra reunió este lunes a sus comités consultivos académico y social-empresarial para abordar el estado de esta acreditación como campus de especialización del Sistema Universitario de Galicia, tras la firma de un protocolo de actuación con la Xunta. El acuerdo contempla una aportación próxima a los dos millones de euros para desarrollar un plan de refuerzo durante el período 2026-2028.

El rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, presentó este protocolo como una «muy buena noticia» que permitirá impulsar el trabajo del Campus Crea durante los próximos dos años. Según explicó, el acuerdo firmado el pasado 14 de abril con el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, dará paso a un convenio específico destinado a favorecer que el campus de Pontevedra avance en su especialización.

El plan de refuerzo se centrará principalmente en el ámbito de la investigación y en la mejora de aquellos aspectos detectados durante el proceso de evaluación. También fue abordado este lunes por el Consello Reitor del Campus Crea.

Como apuntó Reigosa, el hecho de que el proyecto de especialización del campus de Pontevedra tuviera «un carácter más humanístico y social», que científico o tecnológico, implicaba «ciertas dificultades» en ese proceso de consecución de la acreditación por parte de la Xunta de Galicia. De ahí que fuera preciso ir «cubriendo una serie de etapas» hasta alcanzar un acuerdo que permitirá, subrayó, «que se trabaje a más velocidad» en su consecución.

En ese sentido, el rector recordó que fue preciso «hacer que el foco» del proyecto fuese «más específico», pasando a centrarse en las conexiones de la creatividad con el arte, el diseño, la comunicación la educación. Se trató de un proceso «difícil a nivel interno, porque hubo que dejar titulaciones fuera», reconoció.

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En este punto, Reigosa explicó que «como aún existe algún tipo dificultad» en lo referido a la evaluación «de un campus que se basa fundamentalmente en titulaciones creativas», el protocolo firmado otorga «una financiación muy generosa que va a permitir profundizar en aquellas debilidades que los evaluadores encontraron en nuestra propuesta», a lo largo de los dos próximos años. Será a partir de entonces, cuando el Campus Crea pueda optar a «ese sello de campus de especialización», explicó.