Una visita a San Simón cierra hoy el Festival de Cine do Mar

El III Festival Cine do Mar de Marín entra en su recta final con la entrega en la Biblioteca Vidal Pazos de los premios Sardiña, Rañorte, Polbo y Rodaballo de oro a los ganadores de los certámenes y la visita hoy domingo a la isla de San Simón, en la que participan las más de cien personas inscritas previamente. El punto de encuentro es la caseta de turismo ubicada en la entrada del Paseo Marítimo para visitar un enclave cargado de historia y enclavado en la ensenada entre Redondela y Vilaboa, en la ría de Vigo.