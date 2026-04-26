Vilaboa homenajea a Divina, la costurera de Balteiro

Más de 200 personas secundaron este domingo la convocatoria de la Comunidad de Montes y de la Asociación de Vecinos de San Andrés para participar en la IV Comida de Confraternidade de Figueirido,, en Vilaboa, un encuentro que busca reforzar los lazos comunitarios y reconocer la trayectoria de personas que han contribuido de manera destacada a la vida social de la parroquia.

En esta edición, el homenaje recayó en Divina Boullosa Rodríguez, de 89 años, nacida en O Alcouce el 6 de diciembre de 1936, apenas cinco meses después del estallido de la Guerra Civil. Su infancia y juventud, como la de tantas personas de su generación, estuvieron marcadas por las dificultades de una guerra, de una larga posguerra y de una dictadura que condicionó profundamente la vida en el rural.

Divina Boullosa recibió regalos tanto de la Comunidad de Montes y Asociación de Vecinos, como de César Poza, alcalde de Vilaboa, que le hizo entrega de una pieza de función de uno de los elementos patrimoniales más importantes del municipio, la paneira de la Rectoral.

Divina Boullosa, sentada, en el homenaje de este domingo / FdV

Divina estudió en la escuela pública de Figueirido y, al finalizar la formación primaria, decidió dedicarse a la costura, una de las pocas opciones profesionales a las que podían acceder las mujeres del rural en aquella época. Se formó en una academia de corte y confección en Pontevedra y, en 195 se casó con Constantino Lamoso Couso, vecino muy implicado en las necesidades de la comunidad, alcalde de Vilaboa e impulsor de iniciativas fundamentales para el avance de la parroquia, como la fundación de la Asociación de Vecinos, la comisión del cementerio, las traídas de aguas o la propia Comunidad de Montes.

Para él hubo también un emotivo y entrañable recuerdo. César Poza, que pidió un cariñoso aplauso para quien fue su antecesor, reconoció el impulso que durante sus mandatos le dio a las infraestructuras básicas del municipio y aseguró que lo hizo con la complicidad de su esposa, “porque en aquella época para que muchos hombres se dedicaran a la vida pública, las mujeres asumían casi exclusivamente el cuidado de la casa y de la familia”.

Juntos compartieron 64 años de matrimonio en su casa de Balteiro, siempre dispuestos a ayudar a sus vecinos. La pareja tuvo dos hijos, Tino y Ludi, y tres nietas: Sara, Laura y Andrea. En 2023 Divina sufrió la pérdida de su marido, un golpe muy duro dada la estrecha unión que siempre mantuvieron.

Lejos de dejarse frenar por las limitaciones de la época, Divina decidió emprender y abrió en su domicilio un taller de costura a lo que dedicó más de cuatro décadas de trabajo, siempre con la radio como compañera inseparable. Aquel pequeño taller no solo fue su sustento, sino también un espacio de aprendizaje y encuentro por el que pasaron generaciones de mujeres de Figueirido y alrededores hasta 1993, año en el que puso fin a su actividad profesional como modista.

Su hija Ludi, que la acompañó durante el homenaje, quiso compartir este reconocimiento con las muchas mujeres que acudieron al taller de su madre hace ya muchas décadas, un centro en el que se tejieron muchas relaciones confraternales.

Con el homenaje de este domingo, la Comunidad de Montes y la Asociación de Vecinos quisieron reconocer el valor, la perseverancia y el espíritu emprendedor de una mujer que, en un tiempo en el que las mujeres estaban relegadas al ámbito doméstico, decidió construir su propio camino profesional y contribuir al desarrollo económico, social y personal de otras mujeres de la parroquia.

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La jornada estuvo acompañada de un almorzar de confraternidad y de la música del trío Armonía, que puso el broche festivo a un encuentro que ya se consolidó como una cita anual de referencia para la comunidad de Figueirido.