Juan XXIII
Satisfacción en San Xulián con el nuevo Botánico de Castiñeiras
La comunidad de montes de San Xulián de Marín califica de « éxito» el proyecto del Botánico del Lago desarrollado por la Fundación Juan XXIII en las instalaciones cedidas por la propia comunidad en el entorno del Lago de Castiñeiras. Los comuneros trasladan su agradecimiento a la Fundación Juan XXIII «por su implicación, profesionalidad y sensibilidad social a la hora de impulsar esta iniciativa, que está convirtiendo un espacio degradado por el paso de los años en un lugar vivo, dinámico y con impacto positivo para todos los vecinos».
Los comuneros muestran su «satisfacción tanto por el resultado de la recuperación del espacio como por el trato próximo y profesional recibido por parte de la Fundación Juan XXII» y anima a «toda la ciudadanía a visitar el Botánico del Lago, conocer de primera mano este espacio y colaborar con el proyecto a través de la adquisición de plantas de interior y exterior, árboles frutales y accesorios de jardinería».
El horario de apertura es de martes a sábado entre las 10.00 y las 1400 horas por la mañana y de 16.00 a 2000 por la tarde, mientras que los domingos está en servicio de 10.00 a 14.00 horas.
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