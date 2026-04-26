Registrado un pequeño seísmo en Vilaboa

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado la pasada noche un pequeño seísmo con epicentro en el municipio pontevedrés de Vilaboa. No hay constancia de que se haya sentido entre la población ya que su magnitud apenas fue de 1,7 grados y se produjo a 22 kilómetros de profundidad.

El IGN sitúa el punto exacto entre la parroquia pontevedresa de A Canicouva y la localidad de Paredes, en Vilaboa.

Este episodio se produce después de que hasta 16 seísmos se registraran la madrugada del sábado en la provincia de Lugo, con epicentro en las localidades de Triacastela, Baralla y Becerreá, uno de ellos de magnitud 3,9 grados en la escala Richter.

Ocurrieron entre las 3,00 y las 3.15 horas, todos superaron la magnitud 2,5 y oscilaron hasta los 3,9 grados.

Fue a las 3.12 horas cuando se ha producido el mayor temblor, de 3,9 grados, en Triacastela, localidad que también ha registrado otros seísmos de magnitud 3,4; 3,1; 3 y 2,9 grados.

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En Becerreá fueron de 3,1 y 2,5; y en Baralla, de 2,5.