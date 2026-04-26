El PP pontevedrés sale en defensa de Mar frente al "boicot" estatal del dragado del Lérez

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, denunciaba el pasado viernes en Pontevedra que el Ministerio para la Transición Ecológica reclamaba nuevos estudios sobre el dragado del río Lérez, pendiente desde hace quince años, que amenazaban con retrasar aún más ese proyecto. Villaverde no desvelaba el contenido de los informes estatales, un documento del que sí informaba al día siguiente el subdelegado del Gobierno, Abel Losada.

El representante estatal en Pontevedra alertaba de la presencia de mercurio en los sedimentos de la ría y en la posible alteración de la playa de Lourido, en Poio, con los trabajos de las dragas, por lo que reclamaba un nuevo análisis del material existente en el fondo del Lérez.

Sin hacer referencia a estas "discrepancias" de las que hablaba Losada, el encargado de responder al subdelegado ha sido este domingo el portavoz local del PP, Rafa Domínguez, que sale en defensa de la consellería y pide al Gobierno central que "ponga fin a más retrasos".

Domínguez acusa al Gobierno central de "entorpecer, retrasar y encarecer todo lo posible el dragado porque está en contra de que la Xunta de Galicia ejecute una actuación trascendental para el futuro de la ría de Pontevedra, especialmente para garantizar la actividad pesquera, marisquera y portuaria”.

Domínguez ha recordado que el proyecto estuvo paralizado desde el año 2021 hasta el 2025, a la espera de la autorización necesaria por parte del Ministerio de Transición Ecológica sobre el punto de depósito de los áridos y ahora realiza más demandas en el proceso de información pública”, ha añadido.

Sin citar las alertas sobre el mercurio o la playa de Lourido, el presidente local de PP, insiste en destacar "la voluntad de la Xunta, que ejecutará el proyecto del dragado con una inversión de 11’9 millones de euros" frente a "las estrategias políticas que han seguido“el PSOE para entorpecer y el BNG por intentar defender falsamente unos intereses en la ría de Arousa mientras el dragado de la ría continúa dilatándose en el tiempo".

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Domínguez ha pedido a todas las administraciones que “dejen de poner palos en la rueda” y “empecemos de una vez por todas a remar todos juntos para que la Xunta inicie el dragado lo antes posible”.