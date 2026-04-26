Pontevedra reordena su paisaje urbano: nuevas magnolias, reparación de alcorques y limpieza en Os Gafos

Las aceras levantadas y la falta de luz natural durante los inviernos han forzado un cambio en el paisaje de varios barrios de Pontevedra. El Concello, a través de la Concellaría de Servizos Urbanos Básicos que dirige Xaquín Moreda, ha comenzado a plantar ejemplares de Magnolia Kobus en las calles Joaquín Costa y Pintor Laxeiro, ocupando exactamente los huecos de los que fueron retirados los grandes ficus durante los pasados meses de frío. Esta misma especie floral colonizará también la rúa Virxinia Pereira para sustituir a los antiguos cerezos que, con la caída de su fruto sobre el asfalto en verano, atraían abejas y generaban situaciones de riesgo para los viandantes.

La elección de esta variedad de magnolia responde a criterios estrictamente técnicos para mejorar la convivencia en las calles. Frente a los quince metros de altura y la copa perenne y tupida del ficus —que sumía a los primeros pisos en la sombra permanente y cuyas potentes raíces reventaban el pavimento municipal —, las nuevas incorporaciones garantizan un tamaño más contenido y un sistema radicular poco invasivo. Al ser árboles de hoja caduca, la estrategia del gobierno local asegura el paso del sol hacia las cristaleras de las viviendas en invierno y el necesario alivio de la sombra durante los meses de calor.

Para acomodar a estos nuevos ejemplares en Virxinia Pereira, los operarios están ampliando actualmente los alcorques, que resultaban demasiado estrechos para el crecimiento orgánico de la planta, y colocando bordes perimetrales para evitar tropiezos peatonales.

Este plan de renovación arbórea y mejora de la seguridad se cruza con intervenciones de mantenimiento en otros puntos de alta densidad peatonal como la calle Daniel de la Sota

Este plan de renovación arbórea y mejora de la seguridad se cruza con intervenciones de mantenimiento en otros puntos de alta densidad peatonal. En la céntrica calle Daniel de la Sota, justo en la confluencia con Peregrina y la fuente de los niños, el departamento de Moreda ha reparado las grandes losas de piedra de los alcorques que el arbolado había levantado con el tiempo.

Obras de ampliación de los alcorques de Virxinia Pereira. / FdV

De forma paralela, en el entorno de A Parda, las brigadas han desbrozado la maleza y talado las acacias invasoras que colonizaban el talud de la calle Losada Diéguez, adecentando la zona y despejando el acceso tanto al aparcamiento disuasorio en superficie como al compostero.

Noticias relacionadas

Las actuaciones de acondicionamiento se cierran esta semana en el entorno del río Gafos: su senda urbana se está liberando de las ramas secas y los ejemplares derribados por los últimos temporales de invierno, así como de especies generadoras de insalubridad, preparando el terreno para una inminente repoblación con flora autóctona de cara a la primavera.