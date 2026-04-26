Dos ofertas para humanizar el Camiño do Castro, en Dorrón

Dos empresas, Audeca y Construcciones Castro Figueiro, optan a realizar la humanización del Camiño do Castro en Dorrón. La actuación, financiada a través del Plan +Provincia de la Diputación, supondrá una inversión de 412.445 euros. La obra está previsto que tenga un plazo de duración de cuatro meses.

La intervención transformará este vial que conecta el núcleo rural de O Castro con la carretera PO-308. El actual camino, con tramos de fuerte pendiente y un firme deteriorado, será renovado en su totalidad para mejorar la seguridad y la comodidad tanto de peatones como de conductores. El nuevo trazado incorporará un pavimento más resistente, nuevo sistema de drenaje y redes actualizadas de saneamiento y abastecimiento.

El proyecto también incluye el soterramiento del cableado aéreo y la instalación de luminarias de bajo consumo. Además, se contempla la construcción de un muro de contención y la ampliación del ancho de la calzada. La seguridad peatonal se mejorará con la ejecución de una nueva barandilla, la ampliación parcial del camino incorporando una cesión de terreno y señalización horizontal y vertical.

El firme se ampliará y uniformizará con la demolición total del actual y la ejecución del nuevo que consistirá en una base de zahorra y un firme de hormigón de acabado estriado con franjas transversales de piedras de granito, contemplándose además la construcción de un muro de hormigón.

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Se mejorará el drenaje longitudinal con la ejecución de una nueva red con una recogida mediante rejillas longitudinales centrales y transversales conectadas a la red existente y se completará la red de saneamiento y de abastecimiento. El Concello destaca también que «se reemplaza el alumbrado público por tecnología más eficiente».