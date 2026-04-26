Sanxenxo
El nuevo mercado recibe 5 millones y el BNG pide más fondos para el rural
El «faraónico edificio generará más problemas en déficit de plazas de estacionamiento»
El BNG de Sanxenxo ha criticado el «trato discriminatorio» del gobierno local a las parroquias del rural tras un pleno con varias modificaciones de crédito, con un valor total que supera los 7 millones de euros, «sin que ninguna de esas actuaciones vaya destinada a cubrir necesidades y carencias básicas de vecinos que no residen en los núcleos urbanos principales».
Los nacionalistas ponen como ejemplo el destino de más de 5 millones de euros del Remanente de Tesorería al «faraónico edificio del futuro Mercado Municipal, una infraestructura que, lejos de dar respuesta a necesidades, generará más problemas, especialmente en lo que se refiere al emplazamiento, déficit de plazas de estacionamiento y acceso en pleno verano, El ‘agujero’ que abrieron en la avenida de Madrid para que pasen coches no solucionó los problemas de tráfico que hay en esta zona, ni el colapso que se produce cada verano».
El portavoz del BNG instó al alcalde a que aclare las razones «por las que sigue sin destinar actuaciones y calado al rural. Hay que priorizar y atender las necesidades más básicas. Echamos en falta propuestas para humanizar núcleos del rural o mejorar las conexión para facilitar la movilidad de los vecinos de estas parroquias», indicó el concejal del BNG Octavio González
El pleno también aprobó destinar fondos para impulsar un proyecto de recuperación del litoral en el entorno de la Fianteira, en Vilalonga.
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