Cada municipio de la comarca tendrá una media de 123.000 euros del Vía Depo

La Diputación destina más de 1,6 millones de euros a los municipios de Barro, Caldas de Reis, O Campo Lameiro, Cerdedo Cotobade, Cuntis, A Lama, Marín, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Portas, Sanxenxo y Vilaboa al amparo de Vía Depo, el nuevo plan provincial para arreglar las carreteras de titularidad municipal dañadas por los temporales del invierno. Es una media de 123.000 euros por municipio, pero el reparto es desigual ya que depende de varios criterios.

Este plan extraordinario, aprobado por unanimidad por el pleno está dotado con 8 millones de euros y va dirigido a los 59 ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes.

Cada municipio recibirá al amparo del Plan Vía Depo un mínimo de 50.000 euros y los recursos restantes se repartirán bajo criterios de superficie, población y el número de entidad singulares. De este modo, en el caso del entorno de Pontevedra, Barro contará con cerca de 90.000 euros, Caldas de Reis con más de 128.000, O Campo Lameiro con más de 104.000, Cerdedo Cotobade con más de 244.000 , Cuntis con cerca de 128.000, A Lama recibirá más de 154.000 , Marín más de 132.000, Moraña cerca de 100.000 , Poio unos 117.000, Ponte Caldelas más de 128.000, Portas cerca de 81.000, Sanxenxo casi 135.000 y Vilaboa se beneficiará de unos 98.000 euros.

Con estos recursos los concellos podrán financiar actuaciones relacionadas con la mejora del trazado y el refuerzo de su estructura; con la conservación del firme a través del fresado, reparación de pavimentos, baches, grietas o nuevas capas de rodadura; con la estabilización de muros de contención que afecten a vías municipales; con la actuación en sistemas de drenaje, como cunetas o saneamiento; o con la reparación de senderos y paseos de acceso a playas fluviales y marítimas.

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El objetivo de este nuevo plan provincial, tal y como detalló el presidente Luis López en la presentación, es «reparar lo que se estropeó, mejorar el que debe ser mejorado. Devolver los caminos al estado previo a las borrascas y, si cabe, modernizarlos para que puedan resistir mejor futuros episodios difíciles». Por esa razón, el Vía Depo no se podrá emplear para cofinanciar otros planes de la Diputación, ni servirá para financiar la redacción de proyectos, dirección de obra o adquisición de terrenos.