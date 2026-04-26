Mundo Nores, una de las «almas» del Día de Colón, será el pregonero de esta fiesta

El Día de Colón de Combarro ya tiene pregonero: Mundo Nores Fernández, el vecino de San Salvador que es una de las «almas» de la fiesta, será el encargado de dar el pistoletazo de salida a esta celebración, en reconocimiento a su implicación y apoyo constante desde sus inicios.

Persona muy activa en la vida social del municipio, Mundo Nores participa en diversas agrupaciones y asociaciones, entre ellas la AC Vides Novas, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Poio o la comparsa Os Canecos.

La fiesta arrancará el viernes 8 de mayo con la lectura del pregón, que abrirá dos días de ambiente y animación medieval en las calles del casco histórico de Combarro. La programación completa se dará a conocer en los próximos días, pero ya se adelanta que incluirá mercado artesanal, talleres demostrativos, justa medieval, tiro con arco, zonas de juego y animación infantil, además de música y espectáculos itinerantes.

Mientras tanto, sigue abierto el plazo para solicitar espacio para organizar comidas y cenas particulares, que se desarrollarán el sábado 9 de mayo. Las personas interesadas pueden inscribirse en la Oficina de Turismo de Combarro hasta el 30 de abril.

Junto con la solicitud, en la que deberán indicar datos de la persona solicitante, número de participantes, dimensiones de la mesa y si se prevé el uso de fuego o parrillas, será necesario acercar copia del DNI de la persona representante, así como un croquis o fotografías que muestren las dimensiones, el emplazamiento y la estética del espacio solicitado.

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El gobierno local subraya que «el objetivo es llenar las calles del casco histórico de vida y ambiente medieval, por el que se anima tanto a vecinos como a las personas visitantes a salir a la calle y contribuir a recrear el espíritu del Día de Colón en Combarro».