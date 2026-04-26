Más de mil participantes se dan cita en el Encuentro de Palilleiras

El Recinto Ferial de Pontevedra acoge hoy la decimoctava edición del Encuentro de Palilleiras Cidade de Pontevedra, una cita que reúne a más de un millar de participantes. Detrás de este evento está la labor de la Asociación de Palilleiras A Fieitiña, que desde el año 2004 trabaja en la divulgación y preservación del encaje tradicional gallego.

La programación ya arrancó el viernes con la inauguración de la exposición ‘Desde antes hasta después’, obra del profesor pontevedrés Mario Gallego Rei. Además, ayer se celebró una charla a cargo de Alicia Sevilla sobre el perfeccionamiento de los inicios y finales en el encaje de bolillos.

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Entre las 10.00 y las 19.00 horas se desarrolla el encuentro, que en esta edición gira alrededor de la música, en sintonía con el tema elegido este años en el Salón do Libro Infantil e Xuvenil. La alta demanda obligó a la organización a cerrar las inscripciones semanas antes del evento.