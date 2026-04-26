Tribunales
Le quitan el carné, roba una furgoneta y se accidenta en la AP-9
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Un hombre al que unos meses antes había perdido el permiso de conducir y tenía prohibido utilizar una furgoneta de la empresa para la que trabajaba, en las obras del Gran Montecelo, ha sido condenado por apoderarse de ese vehículo sin permiso. El acusado sufría poco después un accidente, al volante del coche robado, en el kilómetro 112 de la AP-9, al salirse de la vía. Tras el siniestro, fue recogido por otro conductor de la autopista para su traslado a un centro sanitario, pero el condenado prefirió ir a la sede de la empresa, donde fue reconocido por sus compañeros. La Audiencia confirma ahora la sentencia condenatoria dictada en diciembre de 2025 por el Juzgado de lo Penal número 1.
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