Informes técnicos
A Lama intervino ya en una decena de planes eólicos en su territorio
Se analiza la fragmentación del territorio o el impacto paisajístico, entre otros aspectos
El Concello de A Lama ha intervenido en cerca de una decena de expedientes vinculados a parques eólicos y a sus infraestructuras de evacuación asociadas. Para cada uno de estos proyectos, se elaboraron informes técnicos detallados que evalúan las posibles aficiones ambientales, territoriales y sociales.
Este trabajo se llevó a cabo con el apoyo de asistencia técnica especializada, en colaboración con la empresa Tysgal Medioambiente, «lo que permitió reforzar la capacidad municipal para afrontar expedientes complejos con mayor solvencia», según el Concello. Entre los aspectos analizados destacan la afección a hábitats y biodiversidad, el impacto paisajístico, la fragmentación del territorio y las posibles repercusiones sobre los núcleos de población y las comunidades de montes vecinales en mano común.
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