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El histórico sindicalista Manuel Souto González será homenajeado en Pontevedra en vísperas del Primero de Mayo

El acto, previsto para el 30 de abril en Poio, está organizado por UGT, PSOE y la Fundación Luis Tilve

Manuel Souto

Manuel Souto / FdV

R. P.

Pontevedra

Como antesala de las tradicionales movilizaciones del Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, UGT, PSOE y la Fundación Luis Tilve rendirán este año un homenaje al histórico sindicalista Manuel Souto González, actual secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT en la comarca de Pontevedra, Arousa y Deza e implicado en los derechos laborales en los sectores de la pesca y el mar. El tributo a su dilatada carrera sindical será en una comida que se celebrará el jueves 30 de abril a las 15.00 horas en el restaurante La Brisa de Lourido, en Poio.

Trabajador en diferentes empresas de los campos de la pesca y del mar, Souto se afilió a UGT en A Coruña en 1979 y, poco después, a la Agrupación Socialista de Marín, alcanzando, junto con otros compañeros del sindicato, el I Convenio de Pesca en A Coruña. Entre 1990 y 1994 se responsabilizó del Sector de Pesca de la Federación Provincial de Transporte y Comunicación, participando en la gestión del conflicto laboral que estalló en 1991 en el sector de la pesca en Marín y Vigo y que se prolongó durante 60 días, concluyendo con un laudo de obligado cumplimiento.

Entre 1994 y 2001 asumió la coordinación del Sector del Mar en la Comisión Ejecutiva Federal de la Federación de Transporte, Comunicación y Mar de UGT, participando en las reivindicaciones y negociaciones que concluyeron en un convenio de eficacia limitada para los trabajadores del banco canario-sahariano, y en el convenio posterior aplicable a la totalidad del sector, así como en el convenio del marisqueo en Huelva.

Representando a la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), fue miembro de la comisión negociadora del convenio internacional de la empresa Albacora, y ocupó la vicepresidencia de la sección de Pesca de la Federación de Transporte Europea (ETF), en la Confederación Europea de Sindicatos (CES), y de la propia ITF, con sede en Londres.

Participó en numerosas reuniones en Bruselas con miembros de la Comisión de la Unión Europea para abordar cuestiones relativas a las directivas y a la normativa europea que afectaba a su sector, así como con la Organización Internacional de Trabajo (OIT) en lo relativo a los convenios internacionales.

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Tal y como subraya el secretario de la Fundación Luis Tilve, Roxelio Pérez Poza, "Manuel Souto tuvo una amplia trayectoria reivindicativa y sindical en un sector complejo que sufría muchas dificultades a la hora de la negociación colectiva", por lo que "personifica a la perfección todos los valores con los que volveremos a salir a las calles en este Primero de Mayo".

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