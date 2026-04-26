El histórico sindicalista Manuel Souto González será homenajeado en Pontevedra en vísperas del Primero de Mayo

Como antesala de las tradicionales movilizaciones del Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, UGT, PSOE y la Fundación Luis Tilve rendirán este año un homenaje al histórico sindicalista Manuel Souto González, actual secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT en la comarca de Pontevedra, Arousa y Deza e implicado en los derechos laborales en los sectores de la pesca y el mar. El tributo a su dilatada carrera sindical será en una comida que se celebrará el jueves 30 de abril a las 15.00 horas en el restaurante La Brisa de Lourido, en Poio.

Trabajador en diferentes empresas de los campos de la pesca y del mar, Souto se afilió a UGT en A Coruña en 1979 y, poco después, a la Agrupación Socialista de Marín, alcanzando, junto con otros compañeros del sindicato, el I Convenio de Pesca en A Coruña. Entre 1990 y 1994 se responsabilizó del Sector de Pesca de la Federación Provincial de Transporte y Comunicación, participando en la gestión del conflicto laboral que estalló en 1991 en el sector de la pesca en Marín y Vigo y que se prolongó durante 60 días, concluyendo con un laudo de obligado cumplimiento.

Entre 1994 y 2001 asumió la coordinación del Sector del Mar en la Comisión Ejecutiva Federal de la Federación de Transporte, Comunicación y Mar de UGT, participando en las reivindicaciones y negociaciones que concluyeron en un convenio de eficacia limitada para los trabajadores del banco canario-sahariano, y en el convenio posterior aplicable a la totalidad del sector, así como en el convenio del marisqueo en Huelva.

Representando a la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), fue miembro de la comisión negociadora del convenio internacional de la empresa Albacora, y ocupó la vicepresidencia de la sección de Pesca de la Federación de Transporte Europea (ETF), en la Confederación Europea de Sindicatos (CES), y de la propia ITF, con sede en Londres.

Participó en numerosas reuniones en Bruselas con miembros de la Comisión de la Unión Europea para abordar cuestiones relativas a las directivas y a la normativa europea que afectaba a su sector, así como con la Organización Internacional de Trabajo (OIT) en lo relativo a los convenios internacionales.

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Tal y como subraya el secretario de la Fundación Luis Tilve, Roxelio Pérez Poza, "Manuel Souto tuvo una amplia trayectoria reivindicativa y sindical en un sector complejo que sufría muchas dificultades a la hora de la negociación colectiva", por lo que "personifica a la perfección todos los valores con los que volveremos a salir a las calles en este Primero de Mayo".