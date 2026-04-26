Los héroes de la Pontevedrada coronan en el Obradoiro su peregrinaje solidario

La Pontevedrada volvió a unir Pontevedra y Santiago de Compostela en una caminata de 67 kilómetros marcada por la solidaridad, la promoción de la donación de órganos, sangre y tejidos y, en esta edición, también por el calor. La cita, organizada por Asampo, reunió a algo más de 1.400 inscritos en su salida desde la avenida de Montero Ríos, y fueron 428 las personas que completaron el recorrido a pie hasta la capital gallega.

La marcha arrancó el sábado a las 20.00 horas, como es habitual, y el cierre llegó a Santiago ya el domingo, alrededor de las 14.30 horas. Fran Pérez-Miras, uno de los organizadores, reconoció que la prueba fue «bastante dura, pero bien», especialmente por las temperaturas de la mañana. «Hizo buen tiempo, pero hubo mucho calor», explicó sobre una edición en la que la organización tuvo que estar especialmente pendiente de los participantes.

El dispositivo volvió a funcionar con normalidad en una jornada larga y exigente. «Se dio mucha agua y fue lo de siempre», señaló Fran, que destacó el trabajo de los voluntarios durante todo el recorrido. En esta ocasión, además, el cierre de la caminata tuvo una particularidad: «No entró nadie del cierre, y entonces cerró una voluntaria nuestra», relató el organizador.

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La cifra de llegados a Santiago fue superior a la del año pasado, cuando completaron la Pontevedrada 309 personas. Esta vez fueron 428, aunque desde la organización matizan que también había más inscritos en la salida. «Es mayor que el número del año pasado, pero también había más gente inscrita, entonces compensa un poco», apuntó Pérez-Miras. Más allá de los números, la Pontevedrada volvió a consolidarse como una de las grandes citas solidarias de Galicia. La marcha, que cada último fin de semana de abril convierte el camino entre Pontevedra y Santiago en un símbolo de vida y superación, mantuvo intacto su objetivo principal de concienciar sobre la importancia de donar órganos, sangre y tejidos.