Vilaboa

Figueirido celebra hoxe a súa comida de confraternidade

R. P.

O campo da festa de Figueirido acolle hoxe domingo a IV Comida de Confraternidade organizada na parroquia pola Comunidade de Montes e a Asociación de Veciños San Andrés, coa colaboración do Concello.

O xantar e a animación musical, a cargo do trío Armonía, son a escusa das entidades organizadoras para celebrar cada ano un encontro que busca favorecer a convivencia entre a veciñanza de Figueirido, un obxectivo que tamén se reforza co recoñecemento a unha persoa que destaque pola súa achega vital ou social á comunidade.

O nome da persoa galardoada este ano será desvelado antes do xantar, ás 14.00 horas, momento no que a organización lle fará entrega dun agasallo. O pasado ano o recoñecemento recaeu en José Acuña, pola súa contribución ao desenvolvemento da parroquia, e na edición de 2024 na persoa máis lonxeva de Figueirido, José Portela Canosa, que xa cumprira cen anos.

