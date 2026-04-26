El Festival Cine do Mar de Marín elige a sus ganadores

Marín pone este domingo punto final a su III Festival Cine do Mar con una visita a la isla de San Simón, pero en la tarde del sábado celebró su gala de entrega de premios, presentada por el periodista y realizador Carlos Prado, y que reunió a participantes, jurado y público para celebrar los mejores trabajos proyectados a lo largo de esta edición del festival, y contó con la actuación musical de As Ferriñas.

En el certamen de Fotografía do Mar, la ganadora fue Mónica Vila Ferreirós, con la obra “Begoña”. El segundo premio recayó en Juan Manuel Hernández López, con la obra “Xove foca gris” y en tercer lugar se situó Aurora Santomé Dávila, con la obra “O vixía”

En la sección Ensino, el Rodaballo de Ouro (Premio del Jurado a la mejor obra audiovisual) fue para “Misterio en San Xoán”, del CEIP Torre de Hércules. El CEIP Reibón recibió la Mención Especial del Jurado por “Tsunami".

La Sardiña de Ouro (Premio del Jurado al mejor documental) se otorgó a “A tarea”, de Alfonso O’Donnell y el Rañorte de Ouro (Premio del Jurado al mejor film de ficción): fue para “Nas ondas do tempo”, de Adrián Porima. El Polbo de Ouro (Premio del Público a la mejor obra audiovisual) recayó en “Inés”, de José Antonio Gutiérrez.

Antes de la gala se celebró una sesión de showcooking que reunió a numerosas personas que disfrutaron de una experiencia gastronómica de excepción, de la mano del chef Marcos S. Area, del é restaurante, cocinero que a pesar de su juventud, ya ha recibido importantes reconocimientos.

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La organización destaca que "el balance de la jornada no pudo ser más satisfactorio, con una participación masiva y un público que no ocultó su entusiasmo". Además agradece a todos los participantes, al jurado y al público "su apoyo e implicación, que hicieron de esta edición un evento memorable".