La ciudad duplica en dos años los coches que tienen sello ecológico: más de 3.300

El parque móvil de la ciudad ya supera oficialmente los 60.000 vehículos. La DGT ha certificado, a finales de 2025, un total de 60.657, la cifra más alta hasta ahora, lo que supone un parte de 1,37 coches por cada habitante. De ellos, casi 43.500 (cerca del 72%) son turismos, pero la renovación aún es una asignatura pendiente: La edad media del parque pontevedrés ya roza los 14 años, que se dispara a los 19 en el caso de los ciclomotores o los quince en los camiones.

Lo que sí está claro es que cada turismo que se matricula desde hace unos años es ecológico, preferentemente híbrido. En solo dos años, el censo de vehículos con sello ecológico se ha duplicado, la pasar de apenas 1.900 a finales de 2023, a los casi 3.400 actuales, según los datos de la DGT. Ese es el número de automóviles con etiqueta ECO o 0, las dos que certifican esta categoría. Eso sí, aún supone un escaso porcentaje, del 6%, sobre el parque total, donde todavía dominan los motores de combustión tradicionales, en especial los de gasoil. Y es que los pontevedreses optan por mantener su viejo coche que adquirir uno eléctrico, aún caro y sin un amplio censo de puntos de recarga.

El parque móvil local cuenta oficialmente con 3.346 vehículos con una etiqueta ecológica en sus parabrisas. La DGT tiene contabilizados 2.668 con el sello ECO, destinado a los vehículos híbridos autorrecargables, híbridos enchufables con autonomía inferior a 40 kilómetros, microhíbridos y los propulsados por gas licuado del petróleo (GLP), gas natural comprimido (GNC) y gas natural licuado (GNL). Hace dos años solo eran 1.578. Casi 670, por su parte, tienen la etiqueta 0, que identifica a los vehículos más eficientes: eléctricos de batería, eléctricos de autonomía extendida, eléctricos híbridos enchufables con una autonomía de 40 kilómetros o vehículos de pila de combustible. A finales de 2023 apenas se pasaba de 300.

Los vehículos de combustión suman más de 59.000 unidades, con casi 33.600 que aún utilizan el diesel, un combustible ya desaparecido de los coches nuevos. Es un indicativo de la antigüedad del parque móvil local. Según la DGT, la antigüedad media de los turismos en la ciudad ya es de 13,6 años. Tras los motores de gasolina o diesel, Tráfico contabilizaba en 2025 401 vehículos electrificados, el doble que hace dos años y 349 más que utilizan GLP. Junto a los casi 3.400 coches con etiquetas ecológicas, existen otros 17.573, el 29% del total que lucen la etiqueta B y algo más de 10.260 (el 34%) con la C. En este último caso se constata un aumento notable, toda vez que hace dos años eran 18.200. También llama la atención que casi un tercio de todos los vehículos del municipio (alrededor de 18.800) no tiene en su parabrisas ningún tipo de sello oficial de la DGT, lo que hace pensar que se trata en la mayor parte de coches considerados más contaminantes. En todo caso, en 2023 eran más de 21.300 los que carecían de etiqueta alguna.

En cuanto a la renovación del parque, apenas el 8% de los turismos tiene menos de cuatro años, pero los datos de la DGT ponen de manifiesto que los pontevedreses optan por los ecológicos. Aquellos con ese sello son 3.346 y los que tienen cuatro años o menos son prácticamente los mismos: 3.295. También se verifica en el balance de Tráfico que es la furgoneta el tipo de vehículo «más joven», ya que el 23% de todas ellas son recientes, mientras que entre las motocicletas se llega a cerca de 13%.

El Barómetro de Electromovilidad de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) referido a 2023, detalla que en la provincia había 473 puntos de recarga de acceso público, lo que supone un aumento del 55% en doce meses. Sin embargo, uno de cada cuatro no estaba operativo en el momento de elaborar el informe. Los 473 de la provincia suponían algo menos de la mitad de los 1.095 de toda Galicia. Hay 361 en A Coruña, 158 en Lugo y 103 en Ourense. En toda España se rozan los 30.000.

Con más de 60.000 vehículos de todo tipo matriculados en la ciudad, más de 54.500 pontevedreses disponen de carné de conducir, el 65% de la población total: 26.286 son mujeres, lo que señala que el 60% de la población femenina puede conducir, mientras que 28.272 hombres tienen el permiso, es decir, el 72% del censo masculino.

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Al margen de los turismos, que dominan de forma absoluta el parque móvil, el segundo tipo de vehículo más habitual es el de las motos, con 6.603 según la DGT a finales de 2025. Tráfico también hace mención a los que no disponen de ITV y se constata un paulatino descenso, en especial entre los turismos, con 1.603 sin pasar esta inspección, menos del 4% del total. Sí es más elevado entre las motos, del 16%, con 1.086 vehículos de dos ruedas que carecen de ese certificado.