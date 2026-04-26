«Aquí Cántase» fija sus ensayos de cara al gran evento popular del 7 de agosto
La cita, abierta a la participación ciudadana, volverá a llenar las plazas del centro de Pontevedra con canto colectivo antes del inicio de las Festas da Peregrina
R.P.
Pontevedra inicia la cuenta atrás para una de las citas destacadas de sus Festas de Verán. «Aquí Cántase» volverá el próximo 7 de agosto a las plazas del centro de la ciudad con una nueva edición marcada por la participación popular, el canto colectivo y la recuperación de canciones conocidas por distintas generaciones.
La asociación cultural Maravallada será la encargada de preparar el evento mediante una serie de ensayos abiertos que se celebrarán durante los próximos meses. Desde la organización se recuerda que no es necesario contar con una gran voz ni con una especial afinación, sino únicamente tener ganas de participar y disfrutar de un repertorio compartido.
Los ensayos se desarrollarán en horario de 20.30 a 22.00 horas. En el Centro Cultural O Burgo tendrán lugar los días 6 y 20 de mayo, 3 y 17 de junio y, ya como ensayo general, el 5 de agosto. En el Centro Cultural O Gorgullón se celebrarán los días 13 y 27 de mayo, 10 de junio y 1 de julio.
La iniciativa, promovida por el Concello de Pontevedra, se ha consolidado en los últimos años como uno de los acontecimientos populares con mayor capacidad de convocatoria dentro del calendario festivo local. Miles de personas han llenado en anteriores ediciones plazas como Teucro o Curros Enríquez, en una suerte de peregrinación espontánea por el centro urbano al ritmo de las 20 canciones que integran el repertorio.
«Aquí Cántase» volverá así a situarse entre la cultura popular y la celebración intergeneracional, con una jornada que acostumbra a dejar imágenes multitudinarias y momentos de especial emoción en la Boa Vila.
La cita funcionará, además, como preludio popular de la Semana Grande de las Festas da Peregrina, cuyo inicio está previsto este año para el 8 de agosto.
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