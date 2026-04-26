Torneo de Tenis de Sanxenxo
El británico Henry Searle y el portugués Tiago Torres, a la final
Tras la final de dobles disputada ayer en La Cultural de Sanxenxo, llega hoy la final de individuales del ITF World Tennis Tour M15. Se enfrentarán los números uno y tres del torneo, el británico Henry Searle y el portugués Tiago Torres, respectivamente. Comenzará a las 11.00 horas con entrada libre hasta completar el aforo. El inglés doblegó al balear Izan Almazán, que no tuvo opción ante el contundente juego de Searle, por 6-3 y 6-1. Algo más se le resistió el polaco Alan Wazny al portugués Torres, triunfo para el luso por 6-2 y 7-5.
Han confirmado su asistencia a la entrega de premios la directora territorial de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia, Blanca García-Señoráns; la directora de Deportes de la Diputación de Pontevedra, Xisela Aranda; y el presidente de la Federación Gallega de Tenis, José Mosquera.
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