«As frores do meu amigo briosas van no navío»

En el Museo Marítimo Torre del Oro hay un panel informativo relativo a la flota que en el siglo XIII participó en la toma de Sevilla. Allí se nos recuerda que Fernando III la puso al mando de Ramón Bonifaz, que estaba compuesta por trece naves de vela y cinco galeras con tripulantes de Castro Urdiales, Laredo, San Vicente de la Barquera y Santander, y que a ella se unieron marinos vascos y gallegos a las órdenes de López de Haro y Paio Gómez Charino.

Escudo de armas de Charino en la Sala de los Almirantes. / Cedida

A pesar de eso, el callejero de Sevilla no guarda recuerdo de Charino y si de otro almirante pontevedrés posterior, el almirante Tenorio. Payo Gómez Charino fue marino y poeta. Almirante-trovador lo llamó el escritor Filgueira Valverde.

La poesía trovadoresca se compuso fundamentalmente en lengua occitana y trovador era el poeta que en la edad media escribía y trovaba en lengua de oc.

Mientras en Cataluña y Lombardía los trovadores locales utilizaron el occitano, en el noroeste peninsular los poetas como Charino escribieron en su lengua vernácula, el galaico portugués, dando lugar a la lírica galaico portuguesa.

Las cantigas de amor y las de escarnio tienen su origen en la literatura de los trovadores provenzales, pero las cantigas de amigo no tienen precedente en la lírica provenzal. El cancionero de Charino incluye cantigas de las tres clases.

Gómez Charino sirvió a tres reyes. Colaboró con Fernando III el Santo y su hijo Alfonso X el Sabio en la reconquista de Sevilla rompiendo junto a Ramón Bonifaz las cadenas del puente de barcas que unían Sevilla con Triana.

Esas cadenas hoy podrían adornar el escudo heráldico de Pontevedra con el mismo derecho con el que figuran en el de Santander y otras localidades del norte.

Tomó partido por Sancho IV el Bravo, segundo hijo del rey sabio, en un reinado de luchas y discordias internas que continuaron durante la minoría de edad del que sería el rey Fernando IV. En aquellas intrigas hay que buscar las razones de su alevosa muerte a manos de un pariente suyo también pontevedrés. La muerte se produjo en tierras salmantinas, en una dehesa de Ciudad Rodrigo.

Sancho reinó contra la voluntad de su padre Alfonso X y de lo establecido en la ley de las Siete Partidas. Muerto el primogénito Fernando de la Cerda, el trono correspondía al hijo mayor de este, pero según el derecho consuetudinario castellano los derechos pasaban al segundo hijo de Alfonso X y la nobleza apoyó a Sancho.

Sancho nombró a Charino almirante, siendo el quinto almirante de Castilla entre 1284 y 1286. El cargo lo había creado Fernando III y es una dignidad que aparece en las Partidas donde se dice que «Almiral es caudillo general de la Armada, con tanto poder como si el rey mismo hi fuese».

En los Reales Alcázares de Sevilla hay una sala presidida por el retablo de la Virgen de los Navegantes y adornada con los escudos de los almirantes y allí está el de Charino con las flores de lis de su blasón como nieto de Pedro Arias de Aldao. Son las mismas flores a que hace alusión su famosa Cantiga de Amigo: As frores do meu amigo, briosas van no navío.

En esta cantiga, la doncella canta la partida de su amigo-amado para la guerra, y evoca las flores que ondean vigorosas en las velas del navío, simbolizando la saudade y la nobleza. E van-se as frores daquí, bem con meus amores…

Pelayo, Payo, Pay, Pelay, eran el mismo nombre. En la Plaza Mayor de Salamanca, un medallón nos recuerda a Pelay Pérez Correa, Maestre de Santiago que también tuvo una trascendental intervención en la toma de Sevilla.

En las fuentes aparece también con el apellido Sotomayor e incluso Churruchao. Pero sobre todo con el sobrenombre Chariño, Chirino o Chancino. Estaba emparentado con los Tenorio, uno de los cuales, Alonso Jofre de Tenorio, sería también Almirante de Castilla. Por parte de su mujer Mariña Núñez Maldonado, emparentaba con los Churruchaos.

En 1286 Charino acompañó a Sancho IV en peregrinación a Santiago de Compostela.

En 1293, por orden del rey y a causa de sus intrigas, apresó a Juan Alfonso de Alburquerque (Juan Alfonso Téllez de Meneses), al que había sustituido como Adelantado Mayor de Galicia. Después el de Alburquerque terminaría pasando a servicio del rey Don Dinis de Portugal que lo nombró su Mayordomo y primer Conde de Barcelos.

Al morir Sancho IV en abril de 1295, su viuda María de Molina es la regente y tutora del futuro rey Fernando IV, pero el reino de Galicia tiene tres pretendientes, Don Alfonso de la Cerda, Don Pedro de Aragón y el infante Don Juan. En medio está Charino que intenta actuar como mediador.

La Crónica del Rey Fernando IV nos cuenta que hallándose un día platicando los infantes DonJuan (hermano de Sancho) y Don Enrique (tío de Sancho) en una dehesa de Ciudad Rodrigo, y estando algo retirado Charino en su caballo, llegó disimuladamente Rui Pérez Tenorio y le atravesó el corazón de una cuchillada.

«Mientras el viejo poeta venía al suelo, huía veloz el matador hacia Portugal, mas no le valió su diligencia. Don Juan ardiendo en furia, corrió en pos de el, le alcanzó y le dio muerte».

Era el otoño del año 1295 y el almirante-trovador tenía ya 70 años. En A Coruña, la calle Payo Gómez recuerda al que fue Adelantado de Galicia y Señor de Rianxo. En Pontevedra tiene también, como es lógico, una calle; y en la iglesia de San Francisco levantada al parecer sobre terrenos que fueron suyos, está su sepulcro, con una inscripción que dice: Aquí yace el muy noble caballero Payo Gómez Charino que ganó a Sevilla siendo de moros.

Fuentes

Cancionero de Payo Gómez Charino. Boletín de la Real Academia Española.

Filgueira Valverde, José. Evocación de Pai Gómez Chariño. Pontevedreses Universales. Diputación de Pontevedra 2000, tomo III

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