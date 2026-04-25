La víctima del atropello mortal en la PO-531 fue arrastrada por el camión cerca de 300 metros

A medida que avanza la investigación, lo que empezó como las diligencias por un accidente de tráfico con una persona fallecida por un atropello en el asfalto, tiene visos de convertirse en un suceso mucho más trágico, si cabe que ha provocado la muerte de un trabajador vigués de 48 años muerto y un camionero de Vilagarcía, de 53 , encarcelado por un presunto delito de homicidio. La Guardia Civil trata de esclarecer ahora si los es por imprudencia o doloso.

Y es que las pesquisas ya parecen descartar, al menos inicialmente, que se trate de un accidente fortuito. El conductor del camión implicado en este atropello que el miércoles le costó la vida a I. F. R., permanece desde la tarde del jueves a la cárcel por orden del juzgado de guardia de la ciudad, cuya titular dictó prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Este camionero está investigado por atropellar a la víctima en la PO-531 y seguir su marcha, sin pararse. Las declaraciones de los testigos presenciales del incidente apuntan a que los dos hombres habían mantenido una posible discusión de tráfico minutos antes, a pie de carretera, y a cerca de 300 metros de donde apareció el cadáver.

El coche de I. F. R., un Smart, permaneció un par de días aparcado y precintado por la Guardia Civil, en un lateral de la PO-531 a más de 200 metros de la rotonda de O Vao, donde apareció el cadáver a las 8.00 horas del miércoles. La hipótesis que cobra más fuerza es que ambos vehículos pararon en ese punto, cerca del carril de salida de la AP-9 del nudo de Bomberos y al menos el trabajador vigués salió de su coche. No volvió a ponerse al volante y todo apunta a que fue ahí donde acabó atropellado y arrastrado por el camión cerca de 300 metros, hasta el lugar donde quedó tendido en el suelo mientras el camionero seguía su marcha.

Pocas horas después del suceso, efectivos del instituto armado lograban identificar y detener al conductor vilagarciano como supuesto autor de un homicidio imprudente y otro de omisión del deber de socorro. Ahora se trata de aclarar si esta acusación se agrava, a la vista de las versiones que aportan testigos presenciales. Uno de ellos indicó que vio pasar al camión por la rotonda «a alta velocidad» y después ya se percató del cuerpo en el suelo.

El fallecido, antiguo empleado de Barreras, casado y con dos hijos, acudía a trabajar a las colindantes obras del polígono comercial de O Vao. Fue enterrado ayer en el cementerio vigués de Matamá. El tráiler transitaba por la PO-531 en dirección norte.

Ya con la decisión del juzgado de encarcelar al camionero, el caso daba un giro radical y se empezó a poner sobre la mesa un presunto homicidio doloso, y se trata de esclarecer si el atropello fue intencionado o no.

Con la hipótesis de que el fallecido paró su coche para recriminar al camionero algo relacionado con el tráfico, está pendiente de resolver si el conductor arousano fue consciente de que atropellaba a la víctima o arrancó su vehículo sin darse cuenta de que llevaba su cuerpo a rastras. Lo que está claro es que abandonó la zona.

El suceso ocurrió a primera hora de la mañana del miércoles, cuando un particular alertó al 112 Galicia de la presencia de un hombre en la calzada, en el kilómetro 1,400 de la PO-531 en Campañó, que acababa de ser atropellado y que necesitaba asistencia sanitaria. Desde Emergencias se dio aviso al 061, a la Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil. Urxencias Sanitarias envió al lugar una ambulancia asistencial pero, pese al esfuerzo de los profesionales, nada se pudo hacer por el peatón atropellado, con domicilio en Vigo, que falleció en el punto. Fuentes de la Guardia Civil apuntaron que la víctima «estaba realizando trabajos en el polígono de O Vao» y que el conductor del camión, de Vilagarcía de Arousa, no se detuvo en el momento de atropellarlo. Fue localizado horas después.

Noticias relacionadas

La decisión del jueves del juzgado de decretar su ingreso en prisión parece confirmar las sospechas de la Guardia Civil de que no se trata de un simple accidente.