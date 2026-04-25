Promoción de las fiestas gastronómicas de Pontevedra

La campaña de la Diputación para poner en valor la gastronomía de la provincia de Pontevedra llega este fin de semana a la plaza de Ourense, donde permanece ubicada la gastroneta de 12,30 a 15,30 y de 18,30 a 21,30 horas.

Se distribuyen gratuitamente preparaciones inspiradas en los platos típicos de las fiestas gastronómicas.