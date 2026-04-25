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Promoción de las fiestas gastronómicas de Pontevedra

Desde la gastroneta se reparten preparaciones inspiradas en las fiestas gastronómicas de interés turístico.

Desde la gastroneta se reparten preparaciones inspiradas en las fiestas gastronómicas de interés turístico. / Rafa Vázquez

S. R.

La campaña de la Diputación para poner en valor la gastronomía de la provincia de Pontevedra llega este fin de semana a la plaza de Ourense, donde permanece ubicada la gastroneta de 12,30 a 15,30 y de 18,30 a 21,30 horas.

Se distribuyen gratuitamente preparaciones inspiradas en los platos típicos de las fiestas gastronómicas.

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