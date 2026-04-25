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Solidaridad

Portas celebrará la II Andaina Solidaria contra el cáncer infantil

El Concello de Portas celebrará el domingo, 10 de mayo, la II Andaina Solidaria «Pasiño a pasiño», a favor de ASANOG. La salida será a las 10.30 horas desde la Azucreira, con una ruta de cinco kilómetros, ampliable a siete, y actividades familiares. El alcalde destacó su carácter solidario y saludable.

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