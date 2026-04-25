Pontevedra y Celta Fortuna firman tablas en un derbi intermitente e igualado en Pasarón

Pontevedra y Celta Fortuna empatan en un derbi muy competido. Los locales se adelanatron con un gol de Facu Balalrdo a la salida de un córner, pero Óscar Marcos, con un sensacional golpeo desde la izqueirda, selló el

Los dos equipos arrancaron el choque eléctricos, con el objetivo de imponerse en el ritmo y reinar desde la presión asfixiante. Poco a poco, el Pontevedra, con remates tímidos y llegadas imprecisas, fue tomando la batuta del partido. La implicación de Diego Gómez en ataque, situado novedosamente en el carril, estaba desconcertando al filial céltico.

Después de un aviso previo de Alberto Gil, con un desmarque al espacio que no pudo culminar, los locales consiguieron el gol. Un córner botado por Yelko Pino desde la izquierda que Bosch cabeceó con rabia y, tras el rechace de Carrillo en una gran mano, Facu Ballardo asestó un potente tiro al fondo de las mallas. Se adelantaban los granates en el derbi a falta de quince minutos; un cuarto de hora que los celestes dominaron y en el que obtuvieron su premio.

Los avisos de Óscar Marcos por banda izquierda, ante las complicaciones de Diego Gómez para detenerlo por jugar fuera de posición, acabaron con el tanto del empate en el descuento del primer acto. Somuah aprovechó un error en salida de Miki Bosch, que hasta ese momento estaba manteniendo a raya a Marcos con maestría, y cedió para el '19' celeste. El vilaxoanés se perfiló y, con un derechazo casi a cámara lenta, dejó a Marqueta anclado, sin nada que hacer. De nuevo, empate en el marcador y quedaba todo por decidir en Pasarón.

Conscientes de lo que había en juego, pontevedreses y vigueses regresaron del descanso con ese afán de protagonismo, aunque diluido parcialmente, ya que un gol rompía el partido por completo. Con esa sensación de precaución mutua, las ocasiones brillaron por su ausencia, y las únicas llegaron ocasionadas por errores individuales de los defensas de cada equipo. Un resbalón de Montoro en campo propio, tras una disputa, fue la mejor oportunidad visitante de romper el empate. Los locales, más desgastados físicamente con el paso de los minutos, optaron por dejar ese 'micropartido' con el objetivo de dar un paso al frente en el cuarto de hora final.

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Un posible penalti sobre Diego Gómez, al recibir un empujón dentro del área, que el FVS no castigó en la revisión, cambió esas dinámicas y los de Rubén Domínguez aceleraron el choque hasta la recta final. Los revulsivos introducidos desde el banquillo, con unos minutos brillantes de Joao Resende, fueron el combustible de esa reacción que no se vio reflejada en el marcador, a pesar de las ocasiones. El propio portugués, Diego Gómez o Víctor Eimil probaron por todos los medios la forma de batir a Coke, pero el resultado no cambió. Como acabó la primera mitad, finalizó el choque: tablas en el derbi.