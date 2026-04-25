La pensión media aumentó un 48% en una década y llega ya a los 1.408 euros

La pensión media en Pontevedra ha alcanzado los 1.408,52 euros, 456,58 euros más que hace una década, cuando se situaba en 951,94 euros. El incremento, del 48%, figura entre los datos más destacados del último Panorama de los siete grandes concellos de Galicia, elaborado por el Instituto Galego de Estatística (IGE), que reúne información municipal, por distritos y por secciones censales sobre A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago y Vigo, y que se acompaña de una aplicación cartográfica con datos inframunicipales.

La subida también se aprecia en el último año. La pensión media pontevedresa pasa de 1.339,69 euros en 2024 a 1.408,52 en 2025, lo que supone 68,83 euros más y un aumento del 5,1%. Pese a esta evolución, Pontevedra se mantiene en la parte media-baja entre las grandes ciudades gallegas por cuantía media: por debajo de Ferrol (1.542,88 euros), A Coruña (1.489,52), Vigo (1.459,05) y Santiago (1.444,82), pero por encima de Lugo (1.332,34) y Ourense (1.280,13).

La brecha de género en las pensiones continúa siendo notable. En 2025, los hombres pensionistas de Pontevedra cobran de media 1.576,97 euros, frente a los 1.252,76 euros de las mujeres. La diferencia es de 324,21 euros mensuales, aunque la distancia relativa se ha reducido respecto a 2015.

El aumento del importe medio de las pensiones va acompañado de un crecimiento del número de perceptores. Pontevedra contabiliza 16.294 pensionistas, 1.984 más que en 2015, cuando había 14.310. El incremento es del 13,9% en una década. En 2025, el municipio tiene 7.828 hombres pensionistas y 8.466 mujeres, por lo que ellas representan algo más de la mitad del total, el 52%.

Pontevedra sigue siendo la gran ciudad gallega con menor proporción de pensionistas sobre su población, con 195,5 por cada 1.000 habitantes. Sin embargo, es también donde más ha crecido esa ratio desde 2015, cuando era de 173,4 pensionistas por cada 1.000 vecinos. La subida es de 22,1 puntos en diez años.

Ese avance está ligado al envejecimiento demográfico. Pontevedra conserva en 2025 la edad media más baja entre los siete grandes concellos, con 46,4 años, y el menor índice de envejecimiento, con 136,5 mayores de 64 años por cada 100 menores de 20, pero la tendencia de la última década es clara: desde 2015 la edad media sube 3,5 años y el índice de envejecimiento aumenta 38,2 puntos.

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La ciudad mantiene todavía un peso relativamente alto de población joven, con un 17,1% de menores de 20 años, aunque en 2015 ese porcentaje era del 19%. Al mismo tiempo, los mayores de 64 años pasan del 18,6% al 23,3% de la población. Pontevedra sigue siendo una de las urbes gallegas menos envejecidas, pero cada vez se acerca más al perfil demográfico del resto.