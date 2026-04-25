Deporte
El Open Ence Villa de Marín reunirá a más de 700 boxeadores
La quinta edición del torneo se celebrará del 30 de abril al 3 de mayo en el colegio SEI San Narciso
Marín acogerá entre el 30 de abril y el 3 de mayo la quinta edición del Open Ence Villa de Marín, una cita que este año superará los 700 participantes y se consolida como el evento de boxeo más grande de España. La competición fue presentada en la Alameda por el responsable del club organizador, el Team Thunder, Aarón González, junto al concelleiro de Deportes, Antonio Traba, y la directora de Ence, Esther Couceiro.
González recordó que el proyecto nació como una «idea loca» para dar rodaje a los deportistas y que en sus primeras ediciones apenas reunía a una veintena de participantes. Desde entonces, el crecimiento ha sido exponencial hasta alcanzar la cifra récord de este año, que el organizador calificó como una auténtica «locura» de inscritos.
El torneo refuerza además su proyección internacional con la llegada de boxeadores de España, Portugal, Francia, Chile, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Alemania, Luxemburgo y Holanda, este último país con una expedición de más de 40 personas. El Concello de Marín destacó el trabajo del Team Thunder por convertir la localidad en un referente de este deporte, tanto por su escuela deportiva municipal como por la organización de un evento de esta dimensión.
La actividad comenzará el 30 de abril con los sorteos y pesajes previos, mientras que la competición oficial arrancará el 1 de mayo con una previsión de 180 combates en la jornada inaugural, repartidos en cuatro rings de forma simultánea. El torneo continuará el sábado 2 y finalizará el domingo 3 con las grandes finales.
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