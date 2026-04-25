Xuntanza Moteira
Los motores rugen en Ponte Caldelas
Ponte Caldelas vuelve a disfrutar este sábadso del ambiente único que generan los moteros. En la décima edición de esta Xuntanza, tanto el casco urbano como las carreteras del municipio acogen a los aficionados
n. D.
Ponte Caldelas celebra la décima edición de su Xuntanza Moteira, una cita ya consolidada en el calendario festivo del municipio, que arrancaba a mediodía con la apertura del espacio para la llegada de los aficionados, amenizada por el dj Rubín, si bien el grueso de las actividades es por la tarde.
La cita vespertina comenzó con la bienvenida de Shaking para realizar después una ruta motera por los alrededores. A su regreso se ofrecieron unos pinchos a los asistentes y la jornada se cierra con una exhibición de freestyle a cargo de Jack Stunt y Nelson Pina y la actuación final del dj Rubín.
Esta concentración ha coincidido, además, con el arranque del ciclo de la Festa da Troita por las aldeas de Ponte Caldelas. Comenzó el viernes en Rebordelo y este recorrido se extenderá por todo el municipio hasta el último fin de semana de mayo, 30 y 31, con la cita central a orillas del río Verdugo en el casco urbano y A Calzada.
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