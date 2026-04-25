Poio
Mil plazas en los tres Espazos Concilia
Las inscripciones se podrán hacer desde el 6 de mayo, a través del registro general del Concello o en el habilitado en el Pazo Besada, así como en la sede electrónica
El Concello de Poio activa los Espazos Concilia durante los meses de verano un programa municipal para facilitar la conciliación familiar que se va a organizar en los colegios de Isidora Riestra (San Xoán), Viñas (San Salvador) y Espedregada (Raxó) entre julio y septiembre. Esta apuesta incluye 240 plazas cada quincena durante los meses de julio y de agosto, y 50 en la semana previa al inicio del curso escolar. En total, son más de mil plazas en todo el verano para ofrecer a los más pequeños horas de ocio durante sus vacaciones escolares, al mismo tiempo que se asegura que las familias puedan compatibilizar su vida laboral, familiar y personal.
Las inscripciones se pueden hacer entre el 6 y el 19 de mayo, tanto a través del registro general del Concello de Poio o en el habilitado en el Pazo Besada para este fin, así como a través de la sede electrónica municipal. En caso de haber más solicitudes que plazas, se adjudicarán según baremo, en el que se tendrá en cuenta la situación laboral y sociofamiliar: renta per cápita, familia monoparental, mujeres víctimas de violencia, discapacidad, riesgo de exclusión o cuidadores de personas dependientes.
En caso de empate en la puntuación, se tendrá en cuenta el orden de inscripción, que será la fecha última en la que se presente toda la documentación solicitada en el registro.
Entre la documentación obligatoria que deben aportar con la hoja de inscripción, se incluye fotocopia del DNI de los padres y del menor, de la tarjeta sanitaria del niño o niña, fotografía tamaño carné, certificado o documento acreditativo de estar escolarizado en un centro educativo de Poio (solo para los niños que no estén empadronados) o acreditación del puesto de trabajo en Poio (familias de fuera del municipio), declaración de la renta del año 2024 de los dos progenitores. Además, deberán incluir toda la documentación necesaria a efectos de baremación.
Pueden participar niñas y niños nacidos entre los años 2014 y 2022, ambos inclusive. Cada participante podrá inscribirse en tantos turnos como desee y, como mínimo, podrá anotarse quince días en los meses de julio y agosto o la semana de septiembre completa.
En el colegio de Viñas se ofrecerán 45 plazas por quincenas en los meses de julio y de agosto, y 50 en septiembre, mientras que en Espedregada serán 45 por quincena en julio y agosto y, por último, en Isidora Riestra serán 150 plazas por quincena en los dos meses. Las ludotecas se desarrollarán de lunes a viernes, entre las 7.30 y las 15.00 horas. Con respecto a las tarifas, cada quincena tendrá un coste de 20 euros por usuario, que deberá abonar 12 euros por la semana de septiembre.
La publicación de las listas provisionales será el 27 de mayo, las definitivas el 8 de junio. Los días 15 y 16 de junio se convocarán las reuniones informativas con las familias.
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