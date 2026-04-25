María del Carmen y Manuel: nombres de «toda la vida» que todavía mandan

Kevin, Erik, Aitana o Jenifer, entra otras muchas posibilidades «modernas», son nombres que se escuchan cada vez con más frecuencia en las calles de la ciudad. Pero en el municipio, al igual que la inmensa mayoría de Galicia, entre la población aún mandan los nombres de «toda la vida». Así, entre una relación de más de 670 posibilidades censadas por el Instituto Nacional de Estadística, en 2025 había en Pontevedra 1.885 mujeres llamadas María del Carmen, más del doble de las que se quedaban en María (860), seguidas de otras variantes parecidas: María Pilar, María Teresa, María Dolores, Carmen o Ana María. En los puestos 9 y 10 aparecen Sara y Marta, en torno a 500 mujeres con cada uno de estos dos últimos nombres.

Entre los varones, tampoco hay sorpresas. Son casi 570 los catalogados por el INE y Manuel es el más repetido, con 1.689 hombres así llamados, casi el doble de los 940 Josés. La combinación de ambos, José Manuel, corresponde a 932. El «top ten» masculino se completa con Pablo (779), José Luis, David, Carlos, Antonio, Javier y Daniel.

Hay que remontarse al puesto 53 para encontrar el primer nombre en gallego, Iago, con 176 así llamados entre los hombres. Para las mujeres, hay que bajar al puesto 60: hay 155 Uxías.

Esta elección no es exclusiva de Pontevedra. Se repite casi al dedillo en toda Galicia, si bien en este caso hay más Antonios que Manueles. Solo por comparar con municipios próximos, Marín, Poio y Sanxenxo, Manuel y José mandan entre los varones. Entre la población femenina, también domina María del Carmen en todos los casos.

En cuando a los apellidos más comunes, Pontevedra tampoco se sale de la regla. García es el más habitual, con 2.572 vecinos que lo usan en su primer apellido, otros 2.772 que lo tienen como segundo y 96 que son García García. Rodríguez es el primero de 2.268 pontevedreses, el segundo de 2.317 y doble para 72 más. La lista de los diez primeros se completa con González, Fernández, Pérez, Martínez, López, Iglesias, Gómez y Vázquez. Son también muy frecuentes en toda Galicia.,

En este apartado aparecen en puestos altos apellidos de sonoridad gallega como Barreiro, Pereira, PIñeiro, Filgueira, Fariña, Abilleira o Carballo, entre otros.

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El INE ha llegado a contabilizar un listado de más de 1.600, de los que 43 coinciden en los dos apellidos, como Reguera, Portela, Vidal, Peón o Porto, entre otros.