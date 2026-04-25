Lantaño honra a San Pedro Mártir

Lantaño, en el municipio de Portas cumplió este sá bado un año más con la tradición de honrar a San Pedro Mártir con una misa, una procesión y un concierto de la Banda de Música Unión de Lantaño, que fue acompañado por numerosos vecinos que se dieron cita ante la capilla en una jornada en la que reinó además el sol.