Motociclismo
La gran cita motera de Sanxenxo será del 11 al 13 de septiembre
H. D.
Sanxenxo volverá a convertirse en septiembre en uno de los principales puntos de encuentro del motociclismo en Galicia. La 38ª Concentración Mototurística Internacional Rías Baixas-Sanxenxo se celebrará los días 11, 12 y 13 de septiembre y reunirá, un año más, a motoristas procedentes de distintos puntos del panorama nacional y del extranjero.
La cita, organizada por el Motoclub Amigos de la Moto de Sanxenxo, mantiene su condición de una de las concentraciones moteras más veteranas del calendario gallego. El programa combinará, una vez más, rutas, actividades vinculadas al mundo de las dos ruedas y espacios de convivencia entre aficionados.
Antes de esa convocatoria, el club estrenará la I Rider Sanxenxo-Costa Galega, una nueva propuesta prevista para el 13 de junio. La iniciativa recorrerá diferentes enclaves de la geografía gallega con el objetivo de unir moto, paisaje y descubrimiento del territorio.
La organización ha avanzado que en las próximas semanas dará a conocer más detalles sobre el recorrido, las inscripciones y la programación de ambas citas.
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