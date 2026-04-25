El Estado detecta «discrepancias» en los análisis de mercurio de la Xunta para el dragado de la ría de Pontevedra

El proyecto de dragado del río Lérez y su desembocadura se ha convertido en el «combustible» más habitual en Pontevedra en la batalla política entre la Xunta y el Gobierno central. El último informe del Ministerio para la Transición Ecológica, que ordena a la Consellería do Mar nuevos estudios de la composición de los sedimentos de la ría, provocará nuevos retrasos y la se pone en duda que pueda comenzar la obra en 2027, aunque Portos de Galicia se aferra a esa fecha.

La conselleira Marta Villaverde mostraba el viernes su malestar por estas exigencias, que llegan tras caracterizaciones realizadas en 2026, 2020 y 2024 con resultados «inocuos». A su juicio, estas nuevas demandas «parecen querer dificultar la tramitación de la obra, incrementando los costes y dilatando los plazos».

Pero esa «calidad óptima» de los sedimentos que esgrime Mar no es compartida por el ministerio, según ha desvelado este sábado el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, en una réplica a las críticas autonómicas. Tras señalar que se trata de informes «puramente técnicos», Losada alerta de que el informe ministerial detecta «discrepancias claras en los resultados de estas tres campañas y, lo que es peor, entre las tablas de resultados de las analíticas y la documentación entregada por Portos». En concreto, se observan esas discrepancias «en los niveles de mercurio en una de las zonas de muestreo, así como de otras sustancias contaminantes de origen industrial. Estamos hablando de mercurio, y metal pesado y muy contaminante, algo serio», subraya el subdelegado, que añade que «a la vista de esto, el Ministerio demanda a la Xunta una nueva y competa caracterización del material a dragar, con una nueva campaña de toma de muestras y el análisis de todos los parámetros previstos».

Mar se queda del «escollo» que suponen estos requerimientos del ministerio, que ha solicitado estudios adicionales sobre la caracterización de áridos a mayor profundidad, la presencia de especies exóticas invasoras, el impacto de la turbidez en las praderas de Zostera y la posible afección a la playa de Lourido.

Los nuevos trabajos incluyen grabaciones subacuáticas a lo largo de 15 kilómetros condicionadas por la visibilidad y el estado del mar y la Xunta prevé completarlos en un plazo de tres meses, para remitir posteriormente toda la documentación al ministerio.

Losada insiste en que «el proyecto de dragado debe ser compatible con la estrategia marina de la Demarcación Noratlántica porque es requisito normativo inexcusable» y concluye pidiendo a la Xunta «que deje trabajar a los técnicos y analice seriamente los 500.000 metros cúbicos de sedimentos que hay que dragar».

Preocupación ante la posibilidad de que se altere la playa de Lourido

Uno de los apartados que incluye el informe del ministerio sobre el dragado de la ría alerta de la «preocupación» de los técnicos estatales ante la posibilidad de que «el área de dragado previsto frente a la playa de Lourido, en Poio, afecte a su estabilidad», por lo que se «solicitan precauciones adicionales para preservar el perfil de ese arenal»..

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El subdelegado del Gobierno lamenta que «una vez más, la Xunta mezcle la política partidista con la tramitación puramente técnica y administrativo del eterno proyecto de dragado, con el que el Gobierno gallego arrastra los pies desde hace década y media y en ello sigue». Losada recuerda que «de los tres millones anunciados inicialmente, se ha pasado a doce y las obras no podrán comenzar en ningún caso hasta 2027, en el mejor de los calendarios». Además, subraya que «la Xunta califica de óptimos los sedimentos y no dice toda la verdad para acusar al Estado de bloquear el proyecto. La realidad es que el ministerio ha emitido uno de los informes preceptivos y vinculantes para garantizar que se preserve el medio ambiente en una zona tan sensible como es el fondo de la ría. Es un informe sectorial de obligado cumplimiento para Portos y puramente técnico». n