Condenados dos menores por dar una paliza a otro en la calle de madrugada

En pleno debate ciudadano sobre las existencia de peleas entre menores en calles de la ciudad, la Audiencia de Pontevedra acaba de dictar una sentencia en la que condena a dos menores a ocho fines de semana de internamiento en un centro, así como a diversas indemnizaciones, por dar una paliza a otro al que persiguieron por la calle a las cinco de la madrugada.

La Audiencia ratifica una sentencia de septiembre de 2025 por el Juzgado de Menores por unos hechos ocurridos en febrero de 2023. Según se indica en la resolución, todo ocurrió en pleno Martes de Carnaval de aquel año, cuando un «grupo numeroso de jóvenes hacían cola para entrar en un bar», entre ellos los dos condenados. «En un momento dado se formó un tumulto y se producen empujones entre los jóvenes, algunos de ellos pretendían colarse delante de otros», Es entonces cuando uno de los condenados «le propinó un puñetazo en la cara» a otro de los menores allí congregados. En su auxilio acudió un amigo, que también fue agredido. Este segundo grupo huye del lugar, perseguido por los dos condenados, que se cruzaron con el primer agredido.

Se añade en la sentencia que «dichos jóvenes acometieron por la espalda al otro propinándole diversos golpes, puñetazos y patadas; la víctima cae al suelo donde le siguieron golpeando hasta que unas jóvenes intervienen para que dejasen de agredirle». El herido «intenta levantarse « y uno de los agresores «le propina una fuerte patada en la cabeza».

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La primera sentencia del Juzgado de Menores fue recurrida ante la Audiencia, que rechazó los recursos y confirmó el fallo inicial, si bien esta segunda sentencia tampoco s firme. Además del internamiento, los acusados deben indemnizar a la víctima con 13.645 euros por las lesiones causadas.