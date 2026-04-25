Marín
El Concello convoca tres plazas de peón para la Brigada de Obras
El Concello de Marín ha abierto el proceso selectivo para cubrir en propiedad tres plazas de peón destinadas a reforzar la Brigada de Obras municipal. La selección se realizará mediante el sistema de oposición y no será necesario contar con ninguna titulación académica para participar.
Entre los requisitos para participar en la prueba figuran tener al menos 16 años, no superar la edad de jubilación forzosa, contar con capacidad funcional para desempeñar las tareas del puesto y acreditar el conocimiento de gallego con el Celga 2 o equivalente, salvo que se supere una prueba específica.
La oposición constará de tres ejercicios obligatorios y eliminatorios: un examen escrito de cinco preguntas cortas sobre el temario general, un caso práctico relacionado con las funciones del puesto y una prueba de gallego para quienes no acrediten la titulación requerida.
Las solicitudes podrán presentarse durante 20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOE, preferentemente a través de la sede electrónica municipal.
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